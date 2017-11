Veel veranderingen bij Vitesse voor Europees duel tegen Lazio Roma

Vitesse heeft in Europa nog geen overwinning geboekt; misschien lukt het donderdag in Italië

ARNHEM - De kans is groot dat Vitesse donderdag in Rome met veel andere spelers start dan gebruikelijk. Lazio Roma is belangrijk, maar de competitie heeft nu meer prioriteit.

Vitesse heeft alleen puur theoretisch nog een kans op overwintering in de Europa League, maar niemand die na het verlies thuis tegen Zulte Waregem nog serieus gelooft in een wonder. De Arnhemmers staan onderaan in de poule met slechts één punt. Lazio won juist alles en is al geplaatst. Na het duel in Italië wacht voor Vitesse nog de slotwedstrijd in Gelredome tegen het sterke OGC Nice. De Fransen spelen donderdag thuis tegen Zulte. Als zij winnen, is het ook definitief over voor de Gelderse club.

Groot belang

Omdat Vitesse inmiddels ook al wat averij in de competitie heeft opgelopen en uitschakeling dus eigenlijk al een feit is in Europa, zal trainer Henk Fraser een aantal spelers rust gunnen. De vele wedstrijden van de afgelopen maanden heeft bij een aantal duidelijk zijn tol geëist. De thuiswedstrijd zondag tegen ADO Den Haag is van groot sportief belang nu Vitesse uit de laatste drie competitieduels één schamel punt pakte. Vitesse staat met Feyenoord op een gedeelde zesde plaats.

Basisplek Mason Mount

Net als tegen FC Groningen (2-4 verlies) is het zeker dat Lassana Faye tegen Lazio Roma opnieuw een basisplek heeft. Alexander Büttner is na zijn rode kaart tegen Zulte Waregem geschorst. Mason Mount speelt vrijwel zeker als vervanger van Bryan Linssen, die tot nu toe altijd begon bij Vitesse. Dat viel ook af te leiden uit de training. Limburger Linssen zit in Rome dan voor het eerst dit seizoen op de bank. Mount werd dinsdag ook nog eens door Vitesse naar voren geschoven om met de media te praten. Een teken dat de huurling van Chelsea, net als de beide duels tegen Zulte, vrijwel zeker start als 'hangende' linksbuiten.

Ali, Colkett en Lelieveld

Uit de training van dinsdag viel verder af te leiden dat er meer veranderingen op het middenveld te verwachten zijn. Ook Charlie Colkett en Mukthar Ali mogen zich waarschijnlijk opmaken voor hun eerste Europese basisplaats. Spelen zij allebei, krijgen Thomas Bruns en Thulani Serero vrijwel zeker allebei rust tegen Lazio. Navarone Foor blijft wel staan. Daarnaast had tijdens de laatste training op Papendal ook rechtsback Julian Lelieveld een oranje hesje aan en Fankaty Dabo weer niet.

Weinig opties centraal achterin

Fraser had waarschijnlijk centraal achterin ook zijn aanvoerder Guram Kashia wel een 'dagje vrij' willen geven, maar dat zit er voor de routinier voorlopig niet in. Kashia liet op Papendal weten sinds het begin van dit seizoen 'om de drie dagen' een wedstrijd te hebben gespeeld. Dat is dan wel inclusief de interlandduels met Georgië. Sinds de Super Cup tegen Feyenoord speelde Kashia liefst 21 wedstrijden, waarin hij nauwelijks gewisseld werd. Omdat Fraser nog altijd niet kan beschikken over de verdedigers Arnold Kruiswijk en Maikel van der Werff heeft de oefenmeester eigenlijk geen andere opties. Wel reist de 21-jarige centrumverdediger Thomas Oude Kotte mee naar Italie, maar hij maakte nog geen minuten in de hoofdmacht.

Pasveer vraagteken

Onduidelijk is nog of Remko Pasveer het doel kan verdedigen tegen Lazio Roma. De ervaren keeper ontbrak zondag tegen FC Groningen vanwege een lichte heupblessure, maar was ook dinsdag niet op het trainingsveld op Papendal. Het ligt daarom voor de hand dat Jeroen Houwen opnieuw in het doel staat, tenzij Pasveer zich nog meldt tijdens de laatste training in het stadion van Lazio. Die is woensdagavond. De selectie van Vitesse reist woensdagochtend af naar de Italiaanse hoofdstad.