Hier in Gelderland ligt het meeste vuurwerk opgeslagen

Er zijn zeven opslagplaatsen waar meer dan 10.000 kilo vuurwerk mag liggen. Daarmee vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de provincie. De grootste is van Leslie in Vragender. Dat bedrijf mag meer dan 3 miljoen kilo vuurwerk opslaan.

De zeven opslagplaatsen die door de provincie worden gecontroleerd met daarachter de hoeveelheid vuurwerk die mag worden opgeslagen:

Leslie, Heringsaweg in Vragender - 3.602.000 Wolff, Engelenburgstraat in Twello - 1.052.000 Wolff, Terwoldseweg in Twello - 666.000 Wagenvoort, Kanaaldijk ZW in Heerde - 110.000 Brinkman BV, Haarweg in Spijk 50.000 Fa Jaco, Bospoort in Ede - 40.000 Van der Kamp, Tullekensmolen in Lieren - 16.750

Geen bewijs

Volgens provinciaal vuurwerkcoördinator Ludwig Caïro komt het regelmatig voor dat bedrijven geen bewijs hebben dat hun sprinklerinstallatie door de brandweer is gecontroleerd. Dat is de meest voorkomende fout.

Daarnaast is regelmatig het gangpad niet breed genoeg of staan dozen te hoog opgestapeld. Wat ook vaak voorkomt, is dat er andere spullen naast het vuurwerk in de opslag staan.