Wie had het op de dominee uit Rhenoy gemunt? Foto: AS Media

RHENOY - Er is nog veel onduidelijk over de zware mishandeling van de 64-jarige predikante van de PKN-gemeente in Rhenoy. De vrouw werd dinsdag gevonden in de kerk aan de Dorpsstraat.

Ze zou in de kerk een afspraak hebben gehad met een pianostemmer. Omdat die afspraak een beetje lang duurde, ging de huisgenote van de dominee kijken. En zij deed een gruwelijke ontdekking. De huisgenote vond de dominee in een plas bloed, vertelt verslaggever Maurits Straatman op Radio Gelderland. De vrouw sloeg vervolgens alarm. De predikante werd naar het ziekenhuis gebracht. De huisgenote ging met haar mee. De tekst gaat verder onder het gesprek van Frank van Dijk met Maurits Straatman: 'De dominee zou met een hamer op haar hoofd zijn geslagen', hoorde de verslaggever van buurtbewoners. De politie wil dat niet bevestigen. Waarom? En waar is de pianostemmer? Wat iedereen zich afvraagt: waarom is dit gebeurd? En waar is de pianostemmer? Maurits Straatman: 'De dominee staat in het dorp bekend als een ontzettend lief mens. Ze staat voor iedereen klaar.' Er zijn nog veel vragen, besluit onze verslaggever in Rhenoy. De politie houdt het bij de verklaring dat het onderzoek loopt. Burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen, waar Rhenoy deel van uitmaakt, laat weten dat 'onze gemeente zeer meeleeft en beterschap wenst'. De kerk is inmiddels afgesloten. De politie haalde aan het begin van de avond de rood-witte linten weg waarmee de plaats delict was afgesloten. Zie ook: 'Dominee (64) ernstig mishandeld bij kerk'

Weet u meer? Tip de redactie via omroep@gld.nl