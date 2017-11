Mercedes Gullwing 300 SL onbetaalbaar? Dan bouw je die toch gewoon na

Van Bijsterveld had zijn oog laten vallen op een Mercedes Gullwing 300 SL. 'Een echte kost anderhalf miljoen. Die centen heb ik niet. Dus zocht ik een alternatief', vertelt hij.

Hij ging naar een werkplaats in Indonesië, waar hij al twintig jaar komt. Het hout komt van oude (pak)huizen en fabrieken. 'De planken hebben we op maat gezaagd, laten drogen en aan elkaar geplakt', aldus Van Bijsterveld.

Hij rijdt! Wel even aanduwen

Het namaken van de klassieker was monnikenwerk. Drie maanden heeft de Terborger er met zes man aan gewerkt. 'Werkelijk alles met de hand. Er komen geen computers aan te pas.'

Hoewel de bolide voor de sier gemaakt is, kan er daadwerkelijk mee gereden worden. 'Het stuurtje doet het en de wielen draaien. Het onderstel is van een oude auto gemaakt', legt de autobouwer uit. 'Je moet hem alleen even aanduwen.'

Van de Mercedes Gullwing 300 SL met de fameuze vleugeldeuren zijn 1400 exemplaren gebouwd. Dit gebeurde tussen 1954 en 1957.

Zo ziet een echt exemplaar eruit. Foto: Wikipedia

Bouwer moet wagen verkopen

Helaas kan Van Bijsterveld niet van zijn houten Mercedes genieten. Hij moet hem verkopen vanwege ruimtegebrek. 'Er zal een traantje weggepinkt worden bij het afscheid. Ik krijg er kippenvel van als ik eraan denk.'

Hoeveel de auto moet kosten wil hij niet zeggen.

Het liefst ziet Van Bijsterveld zijn wagen in een showroom staan. Binnenkort nodigt hij enkele autodealers uit om te komen kijken. En hij heeft al een idee voor een volgend project: een houten Ferrari.