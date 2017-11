Deel dit artikel:











Slimme stoplichten nog niet slim genoeg: elke ochtend file Foto: Google Street View

NIJMEGEN - Bijna elke ochtend staat het muurvast op de N325 tussen Ubbergen en het Keizer Traianusplein in Nijmegen, al tijden. Er zijn nieuwe, 'slimme' stoplichten geplaatst die het verkeer een handje moeten helpen. De software werkt echter nog niet optimaal, waardoor het nog steeds een chaos is in de ochtend.

De provinciale weg N325 gaat vlak voor het Keizer Traianusplein over in drie opstelstroken voor de stoplichten. Twee stroken voor verkeer dat naar links moet, richting het centrum van Nijmegen. Eén strook leidt de automobilisten naar rechts, richting de Waalbrug. Het meeste verkeer gaat die kant op, en de twee overige stroken blijven leeg aangezien de automobilisten die naar het centrum moeten in de file staan. Niet alle bestuurders hebben het geduld om te blijven wachten, en keren om. Soms gebeurt dit zelfs over het gras langs de weg. Anderen rijden door de woonwijken of geven de voorkeur aan de oude Ubbergseweg. Slimme stoplichten Volgens de gemeente Nijmegen komt het probleem door de nieuwe stoplichten, die uiteindelijk kunnen reageren op het verkeer. De stoplichten zijn aan elkaar gekoppeld en kunnen dan 'zelf' aangeven wanneer en waar de stoplichten op groen moeten om de verkeersstroom zo soepel mogelijk te leiden. 'De verkeerslichten die zijn geplaatst werken op een slimme manier, en het duurt even voordat de software optimaal is afgesteld. We zijn ons bewust van de verkeerssituatie en hopen dat de nieuwe verkeerslichten bijdragen aan het verbeteren hiervan', aldus woordvoerder Freico Amberg van gemeente Nijmegen. De gemeente hoopt dat de problemen over een paar weken zijn opgelost. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl