'Na 32 jaar is de geitenhouderij je leven', boeren willen wel uitbreiden

ARNHEM - Meer dan 36 insprekers worden vandaag in het Gelders provinciehuis verwacht bij een speciale hoorzitting over de geitenhouderij. Sinds eind augustus mogen zij niet meer uitbreiden. Dat ging in eerste instantie om een tijdelijk verbod, maar in december moet dat verbod voor een langere tijd gaan gelden.

De maatregel is een probleem voor geitenhouders als Wim en Willie Groot Roessink uit Laren. Zij willen hun stal uitbreiden, of vernieuwen, zodat ze de stal kunnen overdragen en zelf in het bedrijf actief kunnen blijven. 'Na 32 jaar is dat onderdeel van je leven. Daar neem je niet zomaar afscheid van', vertelt Willie Groot Roessink.

Door het verbod moeten de verbouwing in de huidige stal, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 'Er mag zelfs geen tijdelijke stal komen. Dat betekent dat je alles moet verkopen en dan een nieuwe stal bouwen. Dan ben je twee jaar verder zonder inkomen. Dat kan niet', legt Willie uit. En dus gaat ze woensdagmiddag naar het provinciehuis. 'Om ze duidelijk te maken dat dit besluit niet goed overwogen is.'

Meer onderzoek

Net als de meeste geitenhouders heeft de familie Groot Roessink begrip voor de tijdelijke stop, maar er zijn wel vragen. Het onderzoek dat de reden is voor de stop is in Brabant uitgevoerd en daar zijn de omstandigheden toch anders, vindt Groot Roessink. En dat is ook de mening van LTO. Verder onderzoek is nodig, vindt de belangenbehartiger.

Uit het onderzoek blijkt dat bij mensen die binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij wonen de kans op longontsteking veel groter is. Daarvan is het grootste probleem dat onduidelijk is waar dat aan ligt en daarvoor is verder onderzoek nodig. Toch heeft de geitenhouder in Laren daar zo haar twijfels bij. 'Ze zeggen dat het zo is, maar ik woon 32 jaar middenin de brandhaard om het zo te noemen, en ik ben los van wat griepjes nooit ziek geweest.'

De hoorzitting is woensdagmiddag 22 november om 13:30 uur in het Provinciehuis in Arnhem.