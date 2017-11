36 insprekers naar hoorzitting over uitbreidingsverbod geitenhouderij

ARNHEM - Meer dan 36 insprekers worden vandaag in het Gelders provinciehuis verwacht bij een speciale hoorzitting over de geitenhouderij. Sinds eind augustus mogen geitenhouderijen in Gelderland niet meer uitbreiden. Dat ging in eerste instantie om een tijdelijk verbod, maar in december besluiten Provinciale Staten of het verbod langer mag duren.

Veel geitenhouders zien een langer verbod niet zitten omdat dat verbod wel eens jaren zou kunnen duren. Ze hopen vandaag hun stem te laten horen tijdens de hoorzitting, omdat een stop voor onbepaalde tijd volgens de geitenhouders een wel heel erg zwaar middel is.

De maatregel is een probleem voor geitenhouders als Wim en Willie Groot Roessink uit Laren. Zij willen hun stal, die 32 jaar oud is, moderniseren. Maar daarvoor is geld nodig en dat kan alleen door uit te breiden. Dat plan moet dan voorlopig in de koelkast. Dat betekent bovendien dat het voor hen moeilijk wordt om het bedrijf over te dragen als ze willen stoppen.

Meer onderzoek

Net als de meeste geitenhouders heeft de familie Groot Roessink begrip voor de tijdelijke stop, maar er zijn wel vragen. Het onderzoek dat de reden is voor de stop is in Brabant uitgevoerd en daar zijn de omstandigheden toch anders, vindt Groot Roessink. En dat is ook de mening van LTO. Verder onderzoek is nodig, vindt de belangenbehartiger.

Uit het onderzoek blijkt dat bij mensen die binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij wonen de kans op longontsteking veel groter is. Daarvan is het grootste probleem dat onduidelijk is waar dat aan ligt en daarvoor is verder onderzoek nodig.

De hoorzitting is woensdagmiddag 22 november om 13:30 uur in het Provinciehuis in Arnhem.