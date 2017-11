De martelkamer onder het stadhuis is populair

NIJMEGEN - Wegens succes ook in 2018 toegankelijk voor publiek: de martelkamer onder het stadhuis van Nijmegen. Bij wijze van proef stelde de gemeente de deuren naar de kelders open op negen woensdagen in mei en juni van dit jaar. Daar kwamen ruim 800 nieuwsgierigen op af.

Het Nijmeegse stadhuis is gebouwd in 1554. De kelders zijn overblijfselen uit die tijd. Rond kunnen kijken in de folterkamer en de gevangenis in de catacomben onder het stadhuis leek de lokale fractie van D66 eind 2016 een goed idee.

Toenmalig D66-raadslid Kristie Lamers wilde de geschiedenis van de stad toegankelijker maken voor publiek. ‘Wat veel Nijmegenaren niet weten, is dat er een voormalige folterkelder en gevangenis onder het stadhuis te zien zijn', zei ze daarover toen ze haar idee presenteerde. 'Deze geschiedenis van de oudste stad van Nederland willen we graag laten zien.’

Mensen enthousiast over martelkamer

De gemeenteraad omarmde haar voorstel en bij wijze van proef konden bezoekers de pijnbank en meer in de kelder aanschouwen. Lamers: 'Deze plek is symbool van de Nijmeegse geschiedenis en dat moet voor iedereen zichtbaar zijn. In het verleden heb ik al eens vaker mensen rondgeleid die erg enthousiast zijn over deze spannende plek.'

Ooit was zo'n bezoekje niet leuk. Hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen was voor Omroep Gelderland al eens in de piepkleine cel onder het stadhuis waar zovelen opgesloten zijn geweest. 'Dit is wel een heel somber en naargeestig hok', stelde de historica toen onomwonden. 'En er zit dan ook nog een martelruimte naast.'



Martelkamer en gevangenis zijn gratis

Een sandwichbord in de Burchtstraat voor de ingang van het stadhuis bleek voldoende om mensen naar de martelkamer te lokken. Vrijwilligers van de Stichting Gilde Nijmegen leidden de geïnteresseerden daar dan rond. Uit de evaluatie van de proef blijkt dat een kleine aanpassing hier en daar gewaardeerd wordt. Informatiebordjes bijvoorbeeld.

Een bezoekje aan de martelkamer kost niets. Vanuit de centrale hal in het stadhuis aan de Burchtstraat wordt u opgehaald en rondgeleid door de catacomben. Als het goed is komt u er ook weer uit. Heelhuids.