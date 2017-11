Arnhem en Nijmegen gaan voor gezamenlijk cultuurbeleid

ARNHEM - Arnhem en Nijmegen gaan hun krachten op het gebied van cultuur bundelen. Ze streven naar één gezamenlijk cultuurbeleid. Dat is ook nodig omdat de rijksoverheid voortaan geld geeft in cultuurverband.

Nijmegen en Arnhem verschillen behoorlijk op cultureel vlak. Wethouder Bert Velthuis van Nijmegen: 'Nijmegen is bijvoorbeeld sterk in de popmuziek met Doornroosje en Arnhem weer sterker op het gebied van klassieke muziek met het conservatorium.' Maar die verschillen en de manier waarop beide steden elkaar aanvullen kunnen juist worden gebruikt om Arnhem en Nijmegen als regio nadrukkelijker op de culturele kaart te zetten.

'Deze keer echt een succes'

Uit onderzoek in opdracht van beide gemeenten blijkt dat er voldoende kansen zijn voor een intensievere samenwerking op cultureel gebied. Maar de financiële middelen van verschillende overheden kunnen effectiever en efficiënter worden ingezet. Voor het publiek kan er een breder en gevarieerder cultureel aanbod van voorstellingen, concerten en evenementen komen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften. Wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen: 'Ik geef toe dat het al vaker is geprobeerd, maar deze poging zal wat mij betreft echt een succes worden.'

'Van amateur tot prof'

Volgens wethouder Velthuis heeft Arnhem al interesse hebben getoond in de manier waarop cultuur in Nijmegen wordt ingedeeld in ketens. 'Zo heb je een keten film waarin alles over film van het maken tot educatie, vertegenwoordigd is en een sector pop waarin je alle niveau's van amateur tot prof ziet.' En er zijn zelfs al voorbeelden van succesvolle samenwerking zoals het literaire festival Wintertuin dat in beide steden plaatsvindt. Of de stichting atelierbeheer SLAK die bemiddelt voor kunstenaars in beide steden.

Nu willen Arnhem en Nijmegen niet alleen incidentele samenwerking bij projecten, maar structurele samenwerking bij gezamenlijke producties en de afstemming van programmering. Wethouder Velthuis: 'Ik kan me voorstellen dat we op de website van het Nijmeegse cultuuraanbod ook een deel toevoegen waarop staat wat er in Arnhem te doen is.'

Korting in musea

Nu blijkt dat nog maar zo'n vijf procent van de inwoners uit beide steden de rivieren oversteken om ook bij de buren te genieten van cultuur. Velthuis: 'Uit Duitsland komen er nu nog meer mensen naar het museum in Arnhem dan vanuit Nijmegen.' Dat moet anders en dat kan ook anders zo denken beide stadsbesturen. Wethouder Velthuis: 'Ik denk bijvoorbeeld aan korting op een museum in Nijmegen als je een kaartje hebt gekocht voor een museum in Arnhem en omgekeerd.'

De samenwerking is ook nodig omdat de rijksoverheid de stedelijke regio's meer centraal stelt in het cultuurbeleid. Daarbij wordt de regio Arnhem-Nijmegen als één van de stedelijke cultuurregio’s gezien.