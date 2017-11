Model Loiza Lamers getroffen door herseninfarct

DRIEL - Model Loiza Lamers uit Driel heeft een herseninfarct gehad. Dat heeft haar management laten weten. Het transgendermodel ligt op dit moment in het ziekenhuis van Arnhem, waar ze wordt onderzocht.

Loiza Lamers raakte maandag plotseling bewusteloos waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar bleek dat er een bloedprop in haar hersenen zit. Het management zegt dat Loiza bang is, maar zich sterk houdt. Haar familie is in het ziekenhuis om haar te steunen.

Loiza won in 2015 het programma Holland's Next Top Model, als eerste transgendermodel ooit.

