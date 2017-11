Bijna niemand bij bijeenkomst over veiligheid in Varsseveldse wijk

Deel dit artikel:











VARSSEVELD - Slechts twee buurtbewoners uit de wijk Essenkamp in Varsseveld namen maandagavond de moeite om in gesprek te gaan over veiligheidsproblemen in de buurt.

'Het is wel teleurstellend dat er zo weinig buurtbewoners waren', vertelt Annemiek Kamphuis, voorzitter van SP Oude IJsselstreek. 'Zo weinig mensen, dat is een gemiste kans.' Namens de gemeente Oude IJsselstreek was een gebiedsmakelaar aanwezig om in gesprek te gaan met de buurtbewoners. Vorige week werden tijdens een rondgang in de buurt 44 handtekeningen opgehaald door SP Oude IJsselstreek. Nadat de petitie enthousiast werd ontvangen in de buurt, bleek er weinig interesse te zijn voor de informatiebijeenkomst. SP Oude IJsselstreek vindt dat de buurtbewoners nu weer aan zet zijn. 'Mochten zij nog wat willen dan kunnen ze contact opnemen met de gebiedsmakelaar', aldus Kamphuis. De partij verspreidt de komende dagen een brief met de info die tijdens de bijeenkomst besproken is.