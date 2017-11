Deel dit artikel:











Tbs voor belager van burgemeester Wageningen Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De belager van burgemeester Geert van Rumund van Wageningen is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor maximaal vier jaar. Volgens deskundigen is dat de enige oplossing voor de man, omdat de kans op herhaling groot is. Justitie had ook tbs geëist.

De 49-jarige Hidde O., die officieel dakloos is, beweerde vorig jaar september dat de burgemeester betrokken was bij onder andere kindermisbruik. Hij stuurde een sms aan de wijkagent met ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van Van Rumund. De burgemeester deed daarop aangifte. De man belaagde ook een aantal vrouwen. Hij zocht via e-mail en sms regelmatig contact met hen, terwijl hij wist dat ze daar niet van gediend waren. Niet te vaak mailen Justitie eiste ook een contactverbod en een locatieverbod in Wageningen. Ook wilde justitie dat de man een e-mail aan maximaal 10 e-mailadressen zou mogen sturen en dat hij maximaal een keer per maand een e-mail met dezelfde inhoud zou mogen sturen. De rechtbank vindt die maatregelen niet passend, omdat de man al tbs krijgt. Zie ook: Justitie wil tbs voor belager van burgemeester van Wageningen

