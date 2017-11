'Opa's en oma's krijgen een steeds grotere rol'

Van huis uit is de Barneveldse journalist, maar toen haar kinderen bijna volwassen waren, besloot ze iets heel anders te gaan doen. 'In 2006 ben ik een opleiding gaan doen tot mediator. Dat had ook te maken met dat ik vijftien jaar geleden zelf ben gescheiden. Dat is allemaal goed gegaan maar ik zag dat dat heel veel deed met mijn kinderen', vertelt ze.

Belangrijke rol voor grootouders

'Ik zag aan mijn tafel hoe groot de rol van opa's en oma's is. Ook in crisissituaties. Nu kom ik in een leeftijd waarop mensen om mij heen kleinkinderen krijgen. Die twee dingen bij elkaar maakten dat ik dacht: daar ga ik een boek van maken', legt de schrijfster uit.

'Er komen ook meer opa's en oma's bij door scheidingen, bij mij zelf ook. Ik ben zelf gescheiden, mijn man is gescheiden. Dus zijn kleinkinderen hebben mij ook als oma. En ik vind het hartstikke leuk, ik ben minder betrokken dan hun eigen oma maar dat vind ik ook goed', vertelt Yolande.

In het boek staat bijvoorbeeld ook een verhaal over een gescheiden oma, die er moeilijk mee heeft dat de nieuwe partner van haar ex wordt behandeld als 'echte' oma. 'Ik probeer niet zo te zijn en neem een stapje terug. Ze noemen mij ook geen oma, maar yoma', een combinatie van Yolande en oma.

Bekijk het interview (tekst gaat verder onder de video)

Goed maken wat zelf niet is gelukt

Opa of oma worden is een van de meest bevredigende dingen die je overkomt, volgens Yolande de Best. Henny Huisman vertelt in het boek dat hij meer van zijn kleinkinderen houdt dan zijn eigen kinderen. En dat is volgens de schrijfster geen uitzondering. 'Als je oma of opa wordt heb je het leven beter door, en meer tijd natuurlijk', legt Yolande uit. 'En grootouders willen goed maken wat bij hun eigen kinderen niet is gelukt.'

'Mijn moeder haatte spelletjes en deed dat met ons ook nooit, maar met de kleinkinderen ontelbaar vaak. En ik zelf heb twee stiefkleinzoons, en ik wil ze wat meegeven, dat ze niet de hele dag achter de iPad zitten. Dus we doen spelletjes, ik lees ze voor en we gaan buiten wandelen. Je wil laten zien dat er meer is dan schermen en drukte', aldus de schrijfster van het boek Opa & Oma 2.0.

Zie ook: 'Oma's overbelast omdat ze geen nee durven zeggen'