Het wordt steeds duidelijker: licht heeft veel invloed op nachtdieren

WAGENINGEN - Studies in het veld en in het lab tonen steeds duidelijker aan dat kunstlicht(vervuiling) op lange termijn gevolgen heeft op flora en fauna. Het project Licht op Natuur van het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen, NIOO-KNAW en de Wageningen Universiteit, WUR, is speciaal in het leven geroepen om die lichtvervuiling in kaart te brengen.

Vleermuizen maken gebruik van lantaarnlicht

Er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van nachtelijk licht op onze flora en fauna. Bekend is wel dat nachtvlinders worden aangetrokken door lantaarnlicht, en dat sommige soorten vleermuizen daar handig gebruik van maken. Maar het onderzoek richt zich op vragen als; is het daardoor zo dat soorten die dat niet doen minder te eten hebben? En hoe zit het met dieren die hun jaarlijkse activiteiten plannen aan de hand van de daglengte, zoals koolmezen die op het juiste moment moeten broeden? Als kunstlicht ’s nachts hun planning verstoort, zijn ze te vroeg of te laat voor de voorjaarspiek in prooidieren voor hun jongen.

Milieu Effect Rapportages

Het onderzoek is nog niet afgerond en zal het komende jaar een aantal publicaties opleveren. Maar het wordt wel steeds duidelijker dat die invloed van kunstlicht groot is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat feromonen, de seks-lokstoffen, van de nachtvlinder Kooluil veranderen onder invloed van licht, waardoor mannetjes de vrouwtjes niet kunnen vinden. Er wordt minder gepaard en dus minder voortgeplant. Het NIOO-KNAW zou graag zien dat lichtplannen onderdeel worden van Milieu Effect Rapportages, op plekken waar nieuwe plannen ontwikkeld worden in het Nederlands landschap.

Foto: NIOO-KNAW, Kamiel Spoelstra

Rood licht lijkt het minst schadelijk

NIOO-KNAW werkt nauw samen met een groot aantal natuurorganisaties met veel vrijwilligers in het veld, zoals De Vlinderstichting in Wageningen, Sovon, Floron en Ravon in Nijmegen en Het Vogeltrekstation in Wageningen. Maar ook met natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In het veld worden onder andere onderzoeken gedaan naar de invloed van verschillende kleuren licht. Daaruit blijkt tot nu toe dat groen licht en wit licht negatieve invloed hebben. Rood licht lijkt tot nu toe het minst schadelijk, na geen enkel kunstlicht.