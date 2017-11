Vroege verkiezingen: Rijnwaarden en Zevenaar naar de stembus

ZEVENAAR - Terwijl bijna iedereen nog tot maart moet wachten om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, gaan de inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar woensdag al naar de stembus. In januari gaan de twee gemeenten samen en daarom zijn er nu al verkiezingen.

Nu heeft de gemeenteraad van Rijnwaarden nog 15 zetels en Zevenaar 23. Vanaf het nieuwe jaar en de nieuwe gemeente Zevenaar worden dat er in totaal 27.

In Zevenaar is de grootste partij op dit moment Lokaal Belang (10 zetels), de lokale partij doet ook mee aan de verkiezingen.

In Rijnwaarden is dit Belangen Gelders Eiland (5 zetels), deze partij is voor de verkiezingen samengegaan met Lokaal Belang.

Alle stemgerechtigden kunnen woensdag tussen 7.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in een van de 26 stembureaus. Er doen acht partijen mee aan de verkiezingen. Naast Lokaal Belang zijn dat CDA, PvdA, SP, D66, VVD, Sociaal Zevenaar en GroenLinks.

Leven de verkiezingen?

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst in Zevenaar 53,1 procent, in Rijnwaarden 45,8 procent. Of dit nu gehaald wordt, is nog maar de vraag. Helemaal omdat andere gemeenten pas komend voorjaar gaan stemmen.

Volgens een woordvoerder van Zevenaar proberen beide gemeentes de opkomst wel te verhogen: 'Er zijn verkiezingsfilmpjes, overal hangen posters, de kranten hebben er regelmatig aandacht aan besteed en er is huis aan huis een verkiezingsmagazine verspreid, hopelijk helpt dat allemaal.'

In het stadhuis van Zevenaar is woensdag vanaf 22.00 uur een verkiezingsavond. De eerste uitslagen worden rond 22.30 uur verwacht. De definitieve uitslag zal in de loop van donderdag duidelijk zijn.

Ook in Groningen en Friesland zijn woensdag herindelingsverkiezingen.