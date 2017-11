De tap loopt weer voor amateurvoetballers Zelhem

ZELHEM - De spelers en supporters van VV Wolfersveen zijn na een periode van onzekerheid verzekerd van een kantine voor de derde helft. De voormalige eigenaren van café De Tol bij Zelhem hebben het Wolfershuus bij stadion De Stikke Bocht overgenomen.

'Horeca is altijd mijn passie geweest', zegt Bernadette Janssen, de nieuwe eigenaresse van het omgedoopte café De Bocht in Wolfersveen. 'Ik word 60 volgend jaar. Als ik nog eens een jaar of vijf rondklungel... en dan proberen we een jong stel te vinden die dit leuk vindt.'

Hoewel er nog flink wordt geklust om het café in optimale staat te brengen, zijn de deuren op wedstrijddagen alweer geopend. 'Je moet natuurlijk wel een clubhuis hebben waar je de nederlagen kunt analyseren en de overwinningen kunt vieren', vindt voorzitter Gradus Eenink van VV Wolfersveen. 'Dat is er nu weer.'

Gemoedelijkheid

Waar café De Tol met het Normaal-verleden iets bijzonders had, heeft De Bocht dat in de ogen van Janssen ook. 'De gemoedelijkheid, de gemeenschap met elkaar', zo omschrijft de nieuwe eigenaresse het unieke van het café.

'We hebben allemaal het gevoel dat we met elkaar de schouders eronder gaan zetten om er een gezellig iets van te maken.' Voorzitter Eenink is blij dat de tap weer loopt: 'Wolfersveen is niet alleen sportieve prestaties, daar hoort een goede derde helft ook bij.'