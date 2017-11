Moordenaar José Burbank niet overleden

EIBERGEN - Bennie T., de moordenaar van studente José Burbank uit Eibergen, is niet overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag nadat andere media maandag meldden dat T. was bezweken aan een hartaanval.

Het verhaal werd maandag de wereld ingeslingerd door misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink. T. overleed volgens hem aan de gevolgen van een hartaanval in de Oostvaarderskliniek in Lelystad. Hij baseerde zich op bronnen binnen tbs-kliniek Veldzicht in Balkburg waar T. jarenlang vast heeft gezeten.

Omroep Gelderland checkte het bericht, maar kreeg het niet bevestigd, waarop werd besloten het niet te publiceren.

'Klopt niets van'

Het OM laat dinsdag weten dat het verhaal van Korterink en andere media die over de dood van T. schreven niet klopt. 'Wij hebben de berichten gezien. Normaal gaan we hier niet op in, maar er klopt echt niets van', zegt een woordvoerder van het OM tegen Omroep Gelderland.

Ook Guus Burbank, vader van het slachtoffer, zegt dinsdagochtend te horen hebben gekregen dat T. gewoon nog leeft. 'Slachtofferhulp heeft mij daarover gebeld', bevestigt hij.

Verkrachting en moord

Bennie T. werd tot 12 jaar cel en tbs veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van José Burbank in oktober 1987. Hij was tijdens de moord op proefverlof.

T. zat na de moord op Burbank jarenlang in de tbs-kliniek in Balkbrug, maar mocht een aantal jaar geleden toch op verlof. Dat leidde tot een storm van protest in Eibergen. T. werd twee keer eerder veroordeeld voor ernstige zedendelicten.

