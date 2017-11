Traumahelikopter rukt uit na zware mishandeling

Foto: AS Media

RHENOY - Een vrouw van 64 uit Rhenoy (gemeente Geldermalsen) is dinsdag zwaar mishandeld in haar woonplaats.

Volgens de politie werd het slachtoffer rond het middaguur gevonden in een pand aan de Dorpsstraat. De vrouw is ter plekke nagekeken en daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Naast de politie en ambulance was ook de traumahelikopter ter plaatse.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op de Dorpsstraat worden onder meer sporen veiliggesteld en getuigen gehoord.