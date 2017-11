'Dominee (64) ernstig mishandeld bij kerk'

Volgens de omwonenden is de vrouw rond het middaguur in de kerk gevonden door haar huisgenote. De politie doet onderzoek op het terrein. De omgeving is afgezet met rood-witte linten.

De predikante is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de vrouw eraan toe is. Behalve de politie en de ambulance rukte ook de traumahelikopter uit.