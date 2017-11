Plannen voor afbreken monumentale koeienstal bij Ellecom

ELLECOM - Er zijn plannen om de oude monumentale koeienstal aan de Fraterwaard in Ellecom af te breken. Ondanks de historische waarde wil het college van burgemeester en wethouders van Rheden toch meewerken.

Nu zit er een melkveehouderij met met 75 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Het plan is de bestaande monumentale jongveestal te slopen en te vervangen door een nieuwe moderne stal. In de nieuwe stal is plek voor 20 stuks jongvee meer.

Volgens het college zijn de huidige omstandigheden in de stal de oorzaak van onder meer gezondheidsklachten bij de dieren. Er is te weinig ventilatie en er zijn onvoldoende mogelijkheden om de hygiëne op orde te houden. Een nieuwe stal moet die problemen oplossen.

Voortbestaan bedrijf in gevaar

De Commissie Cultuurhistorie gaf aanvankelijk een negatief advies, maar ziet ook in dat het voorbestaan van de melkveehouderij in gevaar komt als de monumentale stal niet gesloopt mag worden.

De plannen zijn nog niet definitief. Er moeten nog allerlei procedures worden doorlopen en uiteindelijk moet de gemeenteraad van Rheden akkoord gaan.