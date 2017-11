Deel dit artikel:











Streep door megabioscoop bij Rijnhal Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij de Rijnhal in Arnhem-Zuid komt geen megabioscoop. De gemeenteraad moet er nog over stemmen, maar het is al duidelijk dat er in de raad geen meerderheid voor is te vinden.

Het Belgische Euroscoop wil op het Olympus-terrein bij de Rijnhal, waar sportwinkel Decathlon in zit, een bioscoop bouwen met tien zalen en 2300 stoelen. Het gaat om een investering van zo'n 20 miljoen euro. Burgemeester en wethouders zijn er enthousiast over. Volgens B&W geeft het Arnhem-Zuid een impuls: de bioscoop trekt naar verwachting zo'n 483.000 bezoekers per jaar en levert 70 à 80 banen op. Ten koste van de binnenstad De gemeenteraad is een stuk minder positief. De meeste partijen denken dat een megabioscoop bij de Rijnhal ten koste gaat van de binnenstad. Zo zullen bioscopen in het centrum minder bezoekers krijgen, blijkt uit onderzoeken. Verder vinden de partijen dat een megabioscoop niet goed in de omgeving past. Alleen het CDA, de ChristenUnie en Verenigd Arnhem stemmen voor de megabioscoop. Arnhem Centraal doet dit alleen als er geen beter plan voor het gebied komt. 'We willen levendigheid en gezelligheid', zegt Lea Manders van Arnhem Centraal. Outdoor sportpark GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien graag een outdoor sportpark bij de Rijnhal. Ze willen dat de gemeente daar een onderzoek naar instelt. Eerder viel al het plan voor een indoorduikcentrum bij de Rijnhal af. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl