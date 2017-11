Deel dit artikel:











komende week in Uit met Esther: Ruimtekoersfestival, Leeuwendanser Valentijn en het paviljoen op de Posbank Esther Stegeman

ARNHEM - Esther helpt mee in de voorbereidingen van het Ruimtekoersfestival, een festival dat wordt gehouden in leegstaande gebouwen, deze keer in het oude T-mobile gebouw in Arnhem-Zuid. Chinese feestdagen worden altijd gevierd met een leeuwendans en Valentijn Kwee legt de symboliek van deze dans uit. Verder een architectonisch hoogstandje midden in de natuur: Het paviljoen op de Posbank.

Ruimtekoersfestival Spring in de ballenbak, laat je verrassen door het lievelingsgerecht van je buurvrouw, of ga naar de kerk zonder geloof. Dat kan allemaal bij het Ruimtekoersfestival aan de Groningersingel in Arnhem-Zuid. De organisatie van het bureau Halfvol blaast leegstaande gebouwen tijdelijk nieuw leven in met als doel dat de bewoners van Arnhem zich weer verbonden voelen met hun stad. Valentijn Kwee de Leeuwendanser Geen Chinese feestdag zonder de Leeuwendans. De leeuw heeft een belangrijke betekenis voor de Chinese gemeenschap, hij verjaagt het kwade. Valentijn leerde de dans van zijn vader en verdiept zich in de Chinese symboliek. Posbank Paviljoen Vereniging Natuurmonumenten gaf architect Bjarne Mastenbroek in 2002 opdracht om een paviljoen te bouwen van duurzame materialen. Dat resulteerde in de dragende constructie van boomstammen, blankhouten kozijnen en een plafond van houtsnippers. in 2003 werd het gebouw uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Piramide. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl