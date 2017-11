Deel dit artikel:











15 jaar cel voor doodschieten zwager, rumoer in de rechtszaal Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 37-jarige man uit Arnhem is dinsdagmiddag in de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doodschieten van de 26-jarige Tyson, vorig jaar september in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.

Aan de schietpartij ging een ruzie tussen de verdachte en zijn inmiddels ex-vriendin aan vooraf. Zij vertelde haar broer Tyson dat ze mishandeld werd door haar vriend. De mannen raakten de avond voor de schietpartij slaags vlak bij station Arnhem Velperpoort. De verdachte haalde daarna thuis een wapen op, ging 's nachts naar de woning van zijn zwager in Arnhem-Zuid en bracht hem om het leven. De tekst gaat verder onder de video. 'Schietpartij in opwelling ongeloofwaardig' De verdachte heeft bekend zijn zwager te hebben doodgeschoten. Hij zegt in een opwelling te hebben gehandeld en noemt het 'de grootste fout van mijn leven'. De rechter vindt het niet geloofwaardig dat de Arnhemmer in een waas handelde, omdat er een behoorlijke tijd tussen de vechtpartij bij Arnhem Velperpoort en de fatale schietpartij in Schuytgraaf zat. Dat hij een wapen ging ophalen, daarmee naar Schuytgraaf reed, het wapen daar eerst verborg, uiteindelijk tevoorschijn haalde en op zijn zwager schoot, geeft volgens de rechtbank aan dat hij op verschillende momenten een plan heeft gemaakt en ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Gemoederen lopen hoog op De gemoederen liepen hoog op bij de uitspraak. Een man werd uit de rechtszaal verwijderd, nadat hij door de uitspraak heen schreeuwde. Daarna gingen de families en vrienden van slachtoffer en dader tegen elkaar te keer. Ze scholden elkaar uit en ook de rechter moest het ontgelden. Buiten de rechtbank ging het bekvechten door. De politie moest er aan te pas komen om de partijen te kalmeren. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl