15 jaar cel voor doodschieten zwager Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 37-jarige man uit Arnhem is dinsdagmiddag in de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doodschieten van de 26-jarige Tyson, vorig jaar september in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.

Aan de schietpartij ging een ruzie tussen de verdachte en zijn inmiddels ex-vriendin aan vooraf. Zij vertelde haar broer Tyson dat ze mishandeld werd door haar vriend. De mannen raakten de avond voor de schietpartij slaags vlak bij station Arnhem Velperpoort. De verdachte haalde daarna thuis een wapen op, ging 's nachts naar de woning van zijn zwager in Arnhem-Zuid en bracht hem om het leven. 'Grootste fout van mijn leven' De verdachte heeft bekend zijn zwager te hebben doodgeschoten. Hij zegt in een opwelling te hebben gehandeld en noemt het 'de grootste fout van mijn leven. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt en heb daar spijt van'. De omgebrachte Tyson laat een vrouw en vier kinderen achter. De weduwe zei in een eerdere rechtszitting over de verdachte: 'Woorden schieten tekort voor wat je ons hebt aangedaan', sprak ze onder meer. 'Je hebt aan helemaal niemand gedacht, behalve aan jezelf.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl