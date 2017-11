Zoon SS-generaal schenkt spullen aan museum

OOSTERBEEK - In het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek zijn vanaf woensdag persoonlijke objecten te zien van SS-generaal Heinz Harmel. Zijn zoon heeft de spullen in permanente bruikleen gegeven.

Harmel (1906-2000) maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Waffen-SS, de militaire tak van de SS. Hij voerde tijdens de Slag om Arnhem, in september 1944, het bevel over de 10e SS Pantserdivisie.

Voor Harmel eindigde in mei 1945 de oorlog. Zijn strijdgroep was een van de laatste legeronderdelen die zich overgaven aan de Britse troepen in Oostenrijk. Harmel was twee jaar krijgsgevangen in Engeland. Daarna keerde hij terug naar Duitsland. Harmel overleed op 2 september 2000 in Krefeld.

Stalen helm

Onderdeel van de bruikleen is de stalen helm die Harmel aan het Oostfront droeg. Terwijl hij als officier zijn hoofd uit een geschutskoepel stak, werd hij beschoten door een sluipschutter. De kogel raakte zijn helm en verwondde Harmel aan zijn rechteroor. De littekens waren zijn verdere leven te zien. Hij bewaarde de helm.

Harmel en Hitler. Foto: Airborne Museum Hartenstein

Verder zijn in het museum onderscheidingen van Harmel te zien. Het gaat onder meer om het Ridderkruis met het Eikenloof en Zwaarden. Volgens het Airborne Museum was Harmel een van de meest onderscheiden officieren in de Waffen-SS.

Duits perspectief

Sinds 2009 benadert het Airborne Museum de Tweede Wereldoorlog niet alleen vanuit het geallieerde perspectief (Brits en Pools), maar ook vanuit het Duitse perspectief. Volgens het museum is dat belangrijk om het verhaal van de oorlog te kunnen begrijpen. Persoonlijke verhalen helpen daarbij, vindt het museum.