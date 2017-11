Scooterrijdster geschept bij ziekenhuis

NIJMEGEN - Bij het Radboudumc in Nijmegen is dinsdagochtend een scooterrijdster geschept door een auto.

Het ongeval gebeurde rond 8.00 uur op de Philips van Leydenlaan. De automobilist wilde rechtsaf slaan richting de hoofdingang van het ziekenhuis, maar zag daarbij de scooterrijdster over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

Volgens een fotograaf ter plaatse is het slachtoffer een jonge vrouw. Ze is per ambulance afgevoerd. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.