Elburger wint musicalprijs: 'Als ik 'm niet had gewonnen, had ik 'm gejat'

AMSTERDAM - Freek van der Heide uit Elburg is in de prijzen gevallen bij de Amateur Musical Awards.

Hij kreeg maandagavond in Carré in Amsterdam de prijs voor de beste mannelijke bijrol comedy.

Van der Heide speelde Gerrit in de musical Ja Zuster, Nee Zuster van het Zwols Muziektheater. 'Ik vind het ook heel verstandig van de jury, want - u weet - Gerrit is een lieve dief, maar als ik 'm niet had gewonnen had ik 'm gejat.'

Van der Heide maandagavond in actie tijdens het gala: (vanaf minuut 52 in een medley, daarna de prijsuitreiking)

Van der Heide, ook de man achter het Sinterklaasjournaal in Elburg, speelt komend voorjaar in de musical Chess van het Zwols Muziektheater.

