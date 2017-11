Bestuurder Renault Twingo rijdt door na ongeluk

VELP - Op de Reigerstraat in Velp heeft maandag een ongeval plaatsgevonden. De bestuurder van een witte Renault Twingo kwam daarbij in botsing met een fietser en ging er vervolgens vandoor. Dat meldt de politie.

De automobilist is vanaf de Reigerstraat linksaf geslagen richting Velperbroek. Bij de aanrijding is de Renault Twingo een wieldop verloren. De politie roept getuigen op zich te melden wanneer zij het voertuig zien.

Het is niet bekend of de fietser bij het ongeval gewond is geraakt.