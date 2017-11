Deel dit artikel:











Man probeert tractor te stelen Foto: politie Zaltbommel

VUREN - Een man heeft in Vuren (gemeente Lingewaal) geprobeerd een tractor te stelen. De dief werd in de nacht van maandag op dinsdag op heterdaad betrapt nadat een alarmsignaal was afgegaan.

Volgens de politie was de tractor beveiligd met een gps-systeem, waardoor de eigenaar tijdens de diefstal een melding kreeg. Toen gewaarschuwde agenten arriveerden, was de dief al aangehouden door de beveiliging. De man verzette zich, maar kon uiteindelijk worden overgebracht naar het cellencomplex in Tiel. Volgens de politie had de dief meerdere valse sleutels en lopers van landbouwvoertuigen bij zich. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl