Deel dit artikel:











Bewoners zijn arbeidsmigranten zat: 'Soms staan er 12 stapelbedden in huis' Foto: ANP/Archief

HEDEL - De huisvesting van Polen en andere arbeidsmigranten lijkt een steeds groter verkiezingsthema te worden in de Bommelerwaard. Op een bijeenkomst die was georganiseerd door de PvdA en GroenLinks uit zowel Maasdriel als Zaltbommel, waren maandagavond veel klachten te horen over de overlast die deze groep geeft.

Te veel panden met te veel Polen, Roemenen en Hongaren. Dat was een veel gehoorde klacht van de verschillende aanwezige bewoners. Het gaat volgens hen om veel gewone rijtjeshuizen die opgekocht worden door projectontwikkelaars om arbeidsmigranten in onder te brengen. 'Veel overlast' 'Soms staan er twaalf stapelbedden in een woonhuis waar eigenlijk maar maximaal zes mensen in kunnen wonen', zegt een buurvrouw van zo'n pand in Hedel. Ze ervaart veel overlast. 'Ze staan vroeg op en dan is het twaalf keer de trap af en naar een badkamer. En dat allemaal in een woning die heel gehorig is', legt ze uit. Ook zijn er volgens haar regelmatig feesten. 'Stop minder mensen in een huis' De omwonenden willen dat de groepen in de huizen kleiner worden. Ook wordt gedacht dat het tegengaan van huisvesting bij de tuinders zelf zijn doel voorbij schiet. 'Dat is gebeurd om uitbuiting tegen te gaan, maar dat kan nu evengoed door de projectontwikkelaars gebeuren', wordt opgemerkt. De aanwezige politieke partijen gaan kijken hoe ze de opmerkingen een plek kunnen geven in hun programma, bijvoorbeeld door een scherp handhavingsbeleid te bedenken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl