Medewerkster stal 1000 euro van voetbalclub

ANGERLO - Uit de kluis van voetbalclub Angerlo Vooruit is de afgelopen tijd zo'n 1000 euro verdwenen. Dat laat Dirk-Willem Tiecken weten namens het bestuur. Zondag werd een medewerkster op heterdaad betrapt en aangehouden als verdachte.

Kantinebeheerders van de Angerlose voetbalvereniging misten afgelopen tijd regelmatig geld. Uit onderzoek bleek dat de diefstallen op dezelfde tijdstippen waren gepleegd. De politie werd ingelicht en samen met de voetbalclub werd een plan gemaakt om de dader te betrappen.

Met een verborgen camera werd een medewerkster van de voetbalclub zondagavond op heterdaad betrapt. Volgens de politie Zevenaar zit de vrouw vast voor verder onderzoek.

Vrijwilligers in verkeerd daglicht

'We waren vanochtend erg verrast toen we een politiebericht zagen over onze club. Het was de bedoeling dat het nieuws pas naar buiten zou worden gebracht nadat de club de leden had ingelicht. Dat is dus niet gebeurd,' vertelt Tiecken. 'Helaas zijn sommige personeelsleden hierdoor ten onrechte in het verkeerde daglicht gekomen.' De politie heeft de club daarvoor excuses aangeboden.

Zie ook: Medewerker plundert kluis voetbalvereniging Angerlo Vooruit