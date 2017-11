Tientallen bezwaren tegen plannen voor zonneparken Kapel-Avezaath

KAPEL-AVEZAATH - Inwoners van Kapel-Avezaath dienen tientallen bezwaren in om de aanleg van twee grote zonneparken tegen te houden. Maandag organiseerden tegenstanders een inloopavond om bezorgde inwoners te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Johan van Dooren is een van de tegenstanders van de zonneparken. 'Alleen vanavond zijn er al meer dan vijftig bezwaarschriften gemaakt', zegt Van Dooren. Die worden dinsdag ingediend bij de gemeente.

Twee tuinders in Kapel-Avezaath willen ieder een zonnepark aanleggen, van 17 en 20 hectare. Als die plannen doorgaan, komt een aanzienlijk deel van het buitengebied van het dorp vol te liggen met zonnepanelen. Inwoners vrezen dat dit onder meer ten koste gaat van het typische Betuwse landschap.

'Geen steun'

Eerder deze maand organiseerde een van de tuinders een informatieavond. Die avond werd door meer dan 150 mensen bezocht. De initiatiefnemer zegt dat er eerst meer onderzoek nodig is, voordat hij met concrete plannen kan komen.

De gemeenteraad van Tiel was eerder positief over de plannen. Voorwaarde daarbij was wel dat de parken landschappelijk inpasbaar moeten zijn en dat er onder de bevolking voldoende steun is. Volgens inwoners van Kapel-Avezaath is die steun er niet.

