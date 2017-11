Deel dit artikel:











Winterswijkers lobbyen voor beveiligde spoorwegovergangen Foto: Pixabay

WINTERSWIJK - Het is al jaren onderwerp van discussie: de 5 onbewaakte spoorwegovergangen in het buitengebied van Winterswijk. In de afgelopen 24 jaar vielen er 4 doden en nog veel meer gewonden. Nu ligt er een plan van aanpak: van de vijf overgangen worden er twee beveiligd en drie gesloten. Maar welke overgangen worden dat? In Winterswijk is een flinke lobby ontstaan.

Enkele tientallen Winterswijkers zijn maandagavond op een informatiebijeenkomst in het gemeentekantoor. Op tafel liggen kaarten en foto's van de gevaarlijke overgangen. Na enkele vreselijke ongelukken is iedereen het er over eens: de tijd zonder slagbomen en waarschuwingslichten is voorbij. Voor spoorbeheerder ProRail is het inmiddels een prioriteit: een Nederland zonder onbewaakte overgangen. Welke overgang blijft open? Maar om alle overgangen uit te rusten met slagbomen en waarschuwingslichten blijkt erg duur. Na veel gesteggel tussen ProRail en de gemeente ligt er nu een gezamenlijk plan van aanpak. Twee overgangen worden beveiligd, drie gaan er dicht. Kosten: 1,5 miljoen euro die gedeeld worden door het rijk, de provincie en de gemeente. Maar nog besloten moet worden welke overgangen er dicht gaan. En daar zit de pijn. Want fietsers, wandelaars, boeren en omwonenden maken allemaal gebruik van hun eigen overgangen. En dus wordt er flink gelobbyd. Bijvoorbeeld door campingeigenaar Jan van der Heide van camping Vreehorst. Zijn camping ligt vlak naast een van de overgangen. Van der Heide: 'Voor ons zou het rampzalig zijn als de overgang dicht zou gaan. Zomers zit er bij ons 2000 man op de camping. Die gaan allemaal wandelen in het natuurgebied. Dat ligt 75 meter van onze camping. Maar daartussen zit die overgang. Ja als die dicht gaat moeten ze 2 kilometer omlopen. Tja, je kunt wel nagaan. Als dat gebeurt gaan mensen er langs heen, over heen, maar ze zullen niet zover omlopen. Dat gaat ons dus campinggasten kosten.' Te laat? En zo laten meer belanghebbenden hun stem horen. Komend voorjaar hakt de gemeenteraad van Winterswijk de laatste knopen door. Op zijn vroegst in 2019 gaan de overgangen op de schop. Voor sommige omwonenden gaat dat lang niet snel genoeg. 'Zo'n drie weken geleden ging het weer bijna mis. Dan is het echt op zo'n klein stukkie na of er zit weer iemand onder. En dat is echt niet voor het eerst. Dus ja, ik mag heel erg hopen dat er de komende jaren niet weer wat gebeurd. Maar ja, we hopen er het beste van. Toch?' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl