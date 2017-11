'Het was zeker een wolf en geen husky'

VREDEN - Twee hobbyjagers zeggen dat ze afgelopen zondag in Vreden, net over de grens bij Winterswijk, een wolf hebben gezien.

Volgens Andrea Schneider en Michael Plöger was het zeker een wolf en geen husky. 'We konden de wolf 15 tot 20 minuten bekijken', zegt Michael Plöger tegen de MünsterlandZeitung. 'Hij was duidelijk op zoek naar voedsel en had het waarschijnlijk gemunt op muizen. Hij was langer dan een hond, had de typische zwarte rugkleur, en ook het voetspoor is duidelijk dat van een wolf. '

'We waren zeer verrast. We hadden nooit verwacht dat we hier een wolf zouden zien. Hij kwam een paar meter naar ons toe. Dat was een raar gevoel,' geeft Plöger toe.

Te vroeg

Birgit Kaiser de Garcia van de Rijksdienst voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming Noordrijn-Westfalen vindt het te vroeg om vast te stellen dat het om een wolf gaat. Daarvoor is nader onderzoek nodig, stelt ze.

Een maand geleden werd op de Veluwe een wolf gezien.

