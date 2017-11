Deel dit artikel:











Bomen rooien: deel A73 komende nachten dicht Foto: Google Street View

NIJMEGEN - De A73 is de komende twee nachten dicht van Wijchen naar knooppunt Neerbosch. Afgelopen nacht was de snelweg ook al dicht. Rijkswaterstaat sluit de weg in noordelijke richting af omdat er bomen gerooid moeten worden.

De andere kant op, vanaf het knooppunt richting Wijchen, is de weg wel gewoon open. De afsluitingen duren van 21.00 uur tot de volgende ochtend 05.30 uur. De werkzaamheden zijn donderdagochtend afgerond. Verkeer kan omrijden via de N847 of door Nijmegen, via de IJpenbroekweg. 'Populieren zijn rot' De populieren stonden al twintig jaar langs de weg en zijn aan het eind van hun latijn. 'Ze zijn van binnenuit gaan rotten. Dat betekent dat ze om kunnen vallen en dat is niet veilig', legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Ze zegt dat er eikenbomen en lindebomen voor de populieren in de plaats komen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl