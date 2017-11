Bomen rooien: deel A73 drie nachten dicht

NIJMEGEN - De A73 is de komende drie nachten dicht van Wijchen naar knooppunt Neerbosch. Rijkswaterstaat sluit de weg in noordelijke richting af omdat er bomen gerooid moeten worden.

De andere kant op, vanaf het knooppunt richting Wijchen, is de weg wel gewoon open. De afsluitingen duren van 21.00 uur tot de volgende ochtend 05.30 uur. De werkzaamheden zijn donderdagochtend afgerond.

Verkeer kan omrijden via de N847 of door Nijmegen, via de IJpenbroekweg.