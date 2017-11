Onfortuinlijke grensrechter breekt enkel op drie plaatsen: 'Je weet gelijk dat het fout is'

AALTEN - Jeroen Pieterse, de grensrechter die afgelopen zaterdag zijn kuitbeen en zijn enkel op drie plaatsen brak, maakt het naar omstandigheden goed. Hij kwam ongelukkig ten val tijdens de amateurwedstrijd AZSV - Huizen, die werd gespeeld in Aalten. Het duel werd door de blessure na elf minuten stilgelegd.

'Op het moment voel ik gelukkig weinig tot niets, maar dat komt denk ik door de medicatie,' vertelt Pieterse tegen Omroep Gelderland. De ongelukkige grensrechter is ontslagen uit het ziekenhuis, maar zit nu thuis tot zijn lies in het gips.

'Ik wist dat het fout was'

De grensrechter weet nog precies wat er gebeurde. 'Van rechtsachter werd er een voorzet gegeven, ik liep met de spits mee en kon achterom kijken. Ik zag dat de bal over de zijlijn zou gaan en wilde al wat afremmen. Toen ging het mis,' vertelt Pieterse. 'Op het moment dat ik weggleed hoorde en voelde ik het kraken. Je weet gelijk dat het fout is.'

Beelden erg confronterend

De beelden heeft Pieterse nog niet gezien. 'Ik heb bewust niet gekeken,' vertelt hij. 'Het is denk ik erg confronterend om te zien. Een vriend van mij heeft de beelden wel gezien en vertelde mij dat ik nog maar even moest wachten.'

Beelden van het incident (tekst gaat verder onder de video)

Saillant detail is dat de grensrechter in het dagelijks leven ook met breuken te maken heeft, als docent wiskunde. 'In het ziekenhuis heb ik foto's kunnen maken van de röntgenbeelden. Die kan ik op school aan de leerlingen laten zien. Zij willen er waarschijnlijk alles van weten.'





Foto: Jeroen Pieterse

Zie ook: Bizarre blessure grensrechter: wedstrijd wordt in februari uitgespeeld