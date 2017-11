De volgende strop door fipronil: het plastic uit de stal moet ook weg

Op advies van de Gezondheidsdienst boenen boeren al weken met soda en waterstofperoxide, maar dat blijkt niet altijd goed te werken. Het lijkt erop dat het goedje extra lang blijft kleven aan kunststof onderdelen. Daarom komen de pluimveehouders met rigoureuze maatregelen: het plastic moet de stal uit.

De boeren vervangen onder meer de plastic cupjes waar de kippen uit drinken, de matjes van plastic waar eieren op worden gelegd en de plastic flap die langs de rand van het legnest hangt.

Een van de pluimveehouders die de kunststof onderdelen weghaalt, is Wijnand van de Mheen uit Terschuur. Een van zijn stallen is nog leeg. Een collega-pluimveehouder, die niet getroffen is door de fipronilcrisis, helpt hem om de kunststof onderdelen te verwijderen.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

'Ik hoop dat het gaat helpen, maar zeker weten doe ik het niet. Dat maakt deze crisis zo lastig,' vertelt Van de Mheen. Van andere pluimveehouders horen we dat sommigen zelfs geen nieuwe kippen in de stallen durven plaatsen.

Van de Mheen: 'Het is de onzekerheid of het middel wel verdwijnt, je wacht met het plaatsen van kippen als de waarden goed zijn. Het middel fipronil is ook onzichtbaar en hecht aan het stalsysteem.'

Ultieme poging

Dierenarts Peter Wijnen van Pluimveepraktijk de Achterhoek bevestigt dat fipronil vooral lang in plastic blijft zitten. 'Het is triest dat alle kunststof onderdelen nu worden verwijderd', zegt Wijnen. 'Het is kapitaalvernietiging. Normaal gaan de kunststofonderdelen circa twintig jaar mee.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Bij meerdere pluimveehouders zijn nu honderden kunststof onderdelen in de stallen vervangen, als ultieme poging om fipronil uit de stallen te krijgen. Volgens de dierenarts tekent dat de aanhoudende onzekerheid in de pluimveesector.

200 stallen op slot

Terwijl de gemiddelde consument al maanden gewoon eieren koopt, zijn nog steeds meer dan 200 Nederlandse stallen compleet geblokkeerd. De pluimveehouders moeten de crisis voor een groot deel zelf oplossen, onder meer omdat ze zelf het Barneveldse bedrijf Chickfriend hebben ingeschakeld. Dat bedrijf werkte met het verboden middel fipronil om stallen te behandelen tegen bloedluis.

Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de eigenaren van het bedrijf uit Barneveld. De pluimveesector heeft advocaten ingeschakeld om schade te claimen bij Chickfriend, toeleverancier Poultry-Vision uit België en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.