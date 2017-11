Geloof het of niet: woensdag 15 graden met zon

WAGENINGEN - Afgelopen weekend was geen pretje voor wie niet dol is op koude dagen en grijze luchten. Voor die mensen is er goed nieuws: het wordt tijdelijk warmer. Woensdag- en donderdagmiddag kunnen we 15 graden met zon verwachten, zegt MeteoGroup in Wageningen.

De wind waait vanuit het zuiden en voert zo relatief warme lucht aan. Deze maandagavond gaat de temperatuur al naar de dubbele cijfers.

Woensdag en donderdagmiddag wordt het op veel plaatsen zelfs 14 of 15 graden. 'Dit is vrij bijzonder voor eind november. Maar het is de vraag of er records gaan sneuvelen', zegt weerman Alfred Snoek. In 1984 werd de warmste 22 november ooit gemeten in De Bilt: 14,6 graden.

Na regen komt zon

Voordat we de hogere temperaturen krijgen, is het nog even doorbijten. Dinsdag en woensdagochtend is er vooral veel regen en wind. 'In de loop van woensdag zal het prachtig opklaren. We zien een zonnige woensdag op de weerkaarten', zegt Snoek.

Bekijk hier het hele weerbericht van MeteoGroup:

In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar een graad of 10. Ook donderdag is het nog zacht. Wel neemt de kans op regen dan weer toe.