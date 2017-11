Schoonste winkelstraten in Apeldoorn en Nijmegen

APELDOORN - De schoonste winkelgebieden van Gelderland zijn te vinden in Apeldoorn en Nijmegen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van stichting Nederland Schoon. Landelijk staat Apeldoorn op plaats 3 en Nijmegen op plaats 4.

De Gelderse gemeenten leggen het af tegen Zaanstad en Haarlemmermeer.

Apeldoorn krijgt een 7,12 van de respondenten, die aangaven dat de gemeente voldoende afvalbakken heeft en dat er relatief weinig zwerfafval rondslingert. Nijmegen scoort een honderdste lager dan Apeldoorn.

Al vijf jaar lang zoekt stichting Nederland Schoon uit welke winkelgebieden het schoonst zijn en in welke gebieden er nog werk aan de winkel is. Dit jaar deden 612 winkelgebieden in 88 gemeenten mee. De ranglijst is gemaakt aan de hand van enquêtes en observaties.