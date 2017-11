Beltrumse 'blagen' leren wat een 'huulbessum' is

BELTRUM - Weet jij wat een huulbessem is? Of een snottekuuk'n? Bu'j ook vaak te bange? Tijdens het dialectcafé 'A-j plat kunt proaten moi ut neet loaten' leert de jeugd van de Achterhoekse basisschool De Sterrenboog van de bewoners van woonzorgcentrum De Hassinkhof een stukje streekcultuur.

Jong en oud komt tijdens de middag samen in Kulturhus de Wanne in Beltrum en daar zijn ze in het dorp best trots op. Het kulturhus is één van de zes genomineerde dorpshuizen die in de race zijn voor de titel Dorpshuis van het Jaar.

Noaberschap

'Ouderen genieten er enorm van dat de jeugd hier in huis komt, dat er reuring ontstaat en er beweging is. Ze vinden het prachtig om te zien waar de jongeren mee bezig zijn. Het is een mooi staaltje naoberschap', vertelt beheerder Edmund Heutinck. Kulturhus de Wanne is een uniek geval tussen de andere genomineerde dorpshuizen. Het bestaat namelijk uit meerdere gebouwen, zoals de school, kerk en het bejaardencentrum. Het huidige Kulturhus werd geopend in september 2014.

