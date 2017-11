Engelse media smullen van bizar eigen doelpunt Dabo

ARNHEM - 'Die gaat de wereld over op YouTube', voorspelde commentator Evert ten Napel zondag. Vitesse-speler Fankaty Dabo was verantwoordelijk voor een van de bizarste eigen doelpunten aller tijden in de eredivisie.

In het uitduel met FC Groningen schoot de Engelse verdediger de bal van ruim 30 meter afstand met een lange boog over de verbouwereerde eigen doelman Jeroen Houwen. En inderdaad: het doelpunt verscheen al snel op YouTube, via diverse accounts. Het was er meestal ook snel weer af door schending van de rechten.

Ook de traditionele Engelse media pakken maandag flink uit met de own goal van de Chelsea-huurling. Volgens Metro komt het doelpunt van Dabo in aanmerking voor de Ferenc Puskás Award, de prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan de maker van het mooiste doelpunt.

Zijn fout zorgde voor de 'totale ineenstorting' van Vitesse, schrijft de krant. De Arnhemmers leidden tot dat moment met 1-0 en leken het duel onder controle te hebben. Het werd uiteindelijk 4-2 voor Groningen.

Het bizarre eigen doelpunt:

Nauwelijks te geloven

De Daily Mirror vindt de 22-jarige Dabo een begenadigde voetballer. De krant wijst erop dat hij als jeugdspeler voor Engeland in drie vertegenwoordigende elftallen uitkwam. Maar dit was een moment om snel te vergeten, staat op de website van de krant. 'Een eigen doelpunt dat nauwelijks is te geloven.'

'Chelsea houdt ervan om spelers uit te lenen aan Vitesse, maar als dit zo doorgaat dan zou de Nederlandse club ze weleens snel kunnen terugsturen', schrijft Mirror-verslaggever Mark Jones.

De Daily Star spreekt van een 'echt rampzalig eigen doelpunt'. Het zal hem niet helpen in zijn pogingen om Chelsea-trainer Antonio Conte te overtuigen van zijn kunnen, denkt de krant.

De Engelse versie van Eurosport steekt Dabo een hart onder de riem. 'De dingen kunnen alleen maar beter worden voor Dabo.'

Volledige verantwoordelijkheid

En Dabo zelf? 'Ik heb het wel eens vaker gezien, maar je hoopt natuurlijk dat het jou nooit zal overkomen', zegt hij op Fox Sports. 'Ik neem de volledige verantwoordelijkheid, de keeper treft geen blaam', zei de Engelse verdediger na afloop.

'Ik heb de ploeg mijn excuses aangeboden, want FC Groningen kwam na die fout van mij terug in de wedstrijd. Maar ik weet ook dat dit hoort bij voetbal. Ik moet dit snel uit mijn hoofd zetten, want donderdag komt er een moeilijke wedstrijd in de Europa League tegen Lazio en dan wil ik er weer staan', weet Dabo.