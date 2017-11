Deel dit artikel:











Gezocht: vrijwilligers voor het begeleiden van zedendaders Foto: ANP

ARNHEM - De reclassering is in Oost-Nederland op zoek naar zo'n 25 vrijwilligers die zedendelinquenten willen begeleiden bij hun re-integratie in de samenleving. De oproep is het gevolg van de toenemende vraag naar vrijwillige begeleiders onder zedendaders. In Canada pakte die methode namelijk goed uit.

Zes jaar geleden begon Reclassering Nederland met COSA, dat staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Het project is gericht op het resocialiseren van zedendaders om de kans op herhaling te verkleinen. In de regio Oost-Nederland staan momenteel tien zedendelinquenten op een wachtlijst die vrijwillige begeleiding willen. In Gelderland geldt dat voor de plaatsen Arnhem, Nijmegen en Zutphen. Minder herhaling De COSA-methode is overgewaaid uit Canada. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak daar werkt: in Canada en Engeland leidde de intensieve begeleiding door vrijwilligers tot 75 procent minder herhaling. Ook uit onderzoek van Avans Hogeschool in Den Bosch naar de methode komen positieve resultaten naar voren, zo weet de NOS. In ruim zeven jaar tijd werden in Nederland ongeveer 120 zedendaders begeleid. Een van hen ging opnieuw in de fout door kinderporno te downloaden. 'Intensief contact' Met de methode wordt een zedendader intensief begeleid door een groep van drie tot vijf vrijwilligers, ondersteund door een professionele toezichthouder. 'De eerste acht weken is er intensief contact en leert men elkaar kennen. De vrijwilligers leren dan omgaan met het gedrag van dit soort daders', vertelt COSA-woordvoerder Mariska Cheret. Na de eerste acht weken is er wekelijks contact. 'Je helpt iemand een plek te vinden in de samenleving. Ze worden vaak uitgespuwd door hun familie en de samenleving', gaat Cheret verder. Ze benadrukt dat resocialisering voor deze mensen erg belangrijk is. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door hen te helpen met het vinden van een hobby of het inrichten van een huis. Een vrijwilliger is gemiddeld twee jaar lang begeleider en iedereen mag zich aanmelden.