Actie voor Puttens gezin dat alles verloor bij bosbranden in Portugal

PUTTEN - Bakkerij Van Looijengoed uit Putten is een actie begonnen voor oud-werknemer Pedro en zijn gezin. De oud-werknemer die vijf jaar geleden naar Portugal verhuisde is tijdens de bosbranden afgelopen zomer alles kwijtgeraakt.

Emmers waarin gedoneerd kan worden, staan in zes bakkerijwinkels (onder andere in Putten en Harderwijk), in de bakkerij en in de kantine. 'Er zijn veel acties, maar van deze actie weet je dat alles 100 procent op de juiste plek terecht komt,' vertelt Harrie van Looijengoed van de gelijknamige bakkerij. 'Mensen reageren heel goed.'

Pedro helpt elk jaar met de kerstdrukte

Van Looijengoed heeft nog altijd een goed contact met Pedro en Nienke, allebei afkomstig uit Putten. 'Pedro komt nog ieder jaar in december helpen in de bakkerij met de kerstdrukte.' Ook dit jaar komt hij weer naar Nederland om te helpen.

Bijna alle huizen in vlammen op

Van Looijengoed vertelt dat het huis van Pedro, Nienke en zoon Joshua van 8 bijna af was, toen het in oktober verwoest werd door brand. 'Ze hadden een huis gebouwd in een vallei. Van de 25 huizen die er stonden zijn 22 huizen in vlammen opgegaan. Achteraf niet verwonderlijk dat de huizen in deze vallei niet verzekerd konden worden.'

Het gezin woont tijdelijk in een huurhuis. Het gezin verdient de kost met het onderhoud van huizen en tuinen van voornamelijk Nederlanders in Portugal.

Actie via internet

Behalve de actie van de bakker loopt er ook een inzamelingsactie gestart via de website dreamordonate. Het streefbedrag is 20.000 euro en in twee weken is via de website er iets meer dan 3000 euro opgehaald.