Verkeersellende Wageningen: komt het weer goed tussen gemeente en provincie?

Het draait allemaal om de rotonde op de Mansholtlaan. Veel verkeer slaat hier af naar het campusterrein van de universiteit. In de spits ontstaat daardoor verkeershinder in een groot deel van Wageningen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Na 10 jaar gesteggel over een oplossing besloot de provincie het heft in eigen handen te nemen. De gemeente werd op een zijspoor gezet. Het college van burgemeester en wethouders probeert nu toch nog een vinger in de pap te houden en pleit voor samenwerking met de provincie.

'Doe maar mee, maar per fase bekijken,' zegt wethouder Han ter Maat. 'En als het ons niet uitkomt, dan moet de raad beslissen of ze wel of niet verder willen. Wij willen wel de lokale belangen van de gemeente zo goed mogelijk waarborgen.'

Tegen rondweg door Binnenveld

De 4.500 omwonenden zien in het ingrijpen van de provincie een kans. 'We willen kijken of we onze eigen inbreng kunnen hebben,' zegt Peter Spitteler van Bewonersvereniging Noordwest.

De provincie voelt veel voor een rondweg door het Binnenveld, ten westen van het universiteitscomplex. De omwonenden zijn daar pertinent op tegen. Ze vrezen overlast en willen liever een andere oplossing.

'Wij zijn tegen deze weg omdat die vlak langs een woonwijk gaat. Er komt een bijzondere ontsluitingsweg bij het begin van de wijk, waarvan wij denken: dat wordt een gedrocht van een ontsluiting.'

Zie ook: