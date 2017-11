Alle gekheid op een stokje: spruitjes met spek uit de frituur

WINTERSWIJK - Bij een bezoek aan de snackbar denk je al gauw aan een patatje met mayo en een kroket of andere snack. Maar snackbar Het Pelkhuisje in Winterswijk heeft de 'groene' variant bedacht: spruitjes met spek op een stokje.

'Spruit 11' is het nieuwste gekke frituurgerecht van Laurens Tenbergen uit Winterswijk. 'Ik had het al een tijdje in gedachte, een snack met spruitjes. En afgelopen week lag er een grote zak met spruiten in de aanbieding in de supermarkt,' vertelt Tenbergen.

Experiment

Het begon voor Laurens als een klein experiment. 'Eerst heb ik de spruiten rauw gefrituurd. Dat was best oké. Maar ze zijn net iets lekkerder als de spruitjes eerst even kort gekookt worden.' Daarna gaan de groene snacks met een stukje spek aan een stokje de vetput in.

Maar zijn ze nou ook echt lekker? 'De reacties wisselen, in eerste instantie zijn de cafetariabezoekers wat terughoudend. Maar na een proefronde zijn er meerdere stokjes verkocht. 'Je proeft de spruiten nog wel, maar ze zijn een stuk minder bitter,' laat Tenbergen weten.

Niet bitter

Op de Facebookpagina van de cafetaria zijn de reacties over het algemeen positief. Alleen Wil Aalbers laat zich niet overtuigen door de frituurversie: 'Lust zo al geen spruitjes. Denk dat helemaal niet.'



Helma van Deen laat in een reactie weten dat het best lekker was. 'Helemaal niet bitter. Misschien iets om zelf een keer te maken.'

Is het een blijvertje?

Of de groene snack nog lang op de menukaart staat, weet Tenbergen nog niet. 'Dat ligt aan de prijs in de winkel. Het is immers een seizoensgebonden product. Maar als het goed loopt, staat Spruit 11 langer op de menukaart.'