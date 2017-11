Burgemeester wordt dirigent: 'Ze nam gelijk de leiding'

De burgemeestershamer is ze wel gewend, maar zo'n dirigeerstokje is toch andere koek voor Marianne Schuurmans. 'Ik begreep dat het niet de bedoeling is dat ik transpireer. Maar dat doe ik dus wel', zegt de burgemeester lachend tegen het orkest.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Marianne Schuurmans heeft gekozen voor Without you, het nummer dat veel bekendheid kreeg door de uitvoering van Mariah Carey. 'Ik ben zelf groot fan van Harry Nilsson...hij zingt het geweldig. En het is eigenlijk door de jaren heen mijn favoriete nummer gebleven.'

Inspireren en streng zijn

De vaste dirigent van harmonieorkest St. Caecilia uit Doornenburg is Emile Stoffels. Hij instrueert de burgemeester om het in het begin een beetje rustig aan te doen, omdat er anders weinig dynamiek meer over is voor het einde.

'Je moet mensen stimuleren en af en toe streng zijn,' legt Stoffels uit. Dat deze burgemeester dat wel kan, bleek al bij de eerste repetitie. 'We waren twee seconden begonnen en ze sloeg al gelijk af: jongens we doen het even anders. Ze nam gelijk de leiding.'

'Stokje toch echt anders dan die hamer'

Geen wonder zou je zeggen: de burgemeester is gewend om een debat tussen 29 vaak eigenwijze gemeenteraadsleden in goede banen te leiden. Toch is burgemeester Schuurmans het met die vergelijking niet helemaal eens. 'In symboliek vind ik het heel erg mooi. Maar in de praktijk is het toch echt iets anders of je zo'n stokje vasthoudt of een hamer.'

'Laat ze maar blauw aanlopen'

En dan komt het orkest bij het eind van het nummer en kan de burgemeester eindelijk vol op het orgel. Stoffels: 'Laat ze maar een beetje blauw aanlopen hè, dan vind ik zelf altijd leuk. Die laatste noot, dan moet echt het dak eraf!'

Dat laat Schuurmans zich geen twee keer zeggen. Vol overgave zwaait ze haar armen door de lucht en de orkestleden spelen alsof hun leven ervan afhangt.