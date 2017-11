Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt in Velp-Zuid

VELP - De politie heeft maandag een kleine hennepkwekerij ontdekt in een woning in Velp-Zuid. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de kwekerij op het spoor.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Er stonden 45 planten die bijna klaar waren om geoogst te worden. De eigenaren van de kwekerij lopen volgens de politie nu 5.000 euro mis. De eigenaren krijgen een flinke boete en een naheffing van Liander voor het illegaal aftappen van de stroom.