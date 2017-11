Dementerenden krijgen muzikale nachtzoen

ARNHEM - Ilse en Verena uit Nijmegen vormen een muzikaal duo. Niet zomaar een duo, maar een dat in verzorgingstehuizen en hospices muziek maakt om dementerende mensen rustig te maken voor het slapen gaan. De 'Muzikale nachtzoen' is een idee van Ilse Tummers en Verena Wild.

De muzikale nachtzoen is een avondritueel dat dient als bestrijding van het sundown syndroom. 'Zodra de avond valt, worden mensen met dementie heel onrustig. Ze gaan lopen en roepen', vertelt Ilse op Radio Gelderland bij Rob Kleijs.

Overgang makkelijker maken

Om dat te doorbreken, gaat het duo met de mensen in een kring zitten. Vervolgens gaan de gordijnen dicht en de kaarsjes aan. 'Ilse speelt vervolgens op haar harp, we zingen meerstemmig, spelen gitaar, lezen gedichten voor en smeren handen in met lekkere lavendelcrème', zegt Verena.

Dit alles om de overgang van de dag naar de nacht makkelijker voor de mensen te maken.

Ilse liep stage in een hospice en hoorde dat er een muziektherapeut was die 's avonds liedjes voor de mensen zong. 'Dat mocht ik uitproberen. De liedjes, gedichten en handmassages werkten heel goed', zegt Ilse.

Contact en aandacht

Het duo probeert 'echt' contact met mensen te maken en ze extra aandacht te geven. 'Soms staan de verzorgers van zo'n groep er 's avonds alleen voor en dan zien ze ons graag komen.'

De sessie is volgens het duo veel meer dan alleen muziek maken. Verena: 'Bijvoorbeeld bij het lied Eerbied voor jouw grijze haren zie je de ogen van mensen oplichten. Ze moeten ervan grinniken, dat is mooi om te zien.'

'Waardevol genoeg'

Er is steeds minder geld in de zorg, dus is de nachtzoen dan wel te betalen voor verzorgingstehuizen? 'De eerste keer komen we gratis langs. De meeste huizen vinden het dan waardevol genoeg om ons in te huren', aldus Ilse.