Bizarre blessure grensrechter: wedstrijd wordt in februari uitgespeeld

AALTEN - Voetbalclub AZSV uit Aalten speelt waarschijnlijk in februari de resterende 79 minuten van de gestaakte wedstrijd tegen Huizen. Het duel in Aalten werd zaterdag al na elf minuten stilgelegd, nadat grensrechter Jeroen Pieterse bij een val zijn kuitbeen en zijn enkel op drie plaatsen brak.

Beelden van het incident (tekst gaat verder onder de video)

'In februari is het eerste inhaalprogramma, dus gaan we ervan uit dat het dan gespeeld wordt', laat trainer Dennis van Toor aan REGIO8 weten. 'De KNVB zal het opnieuw inplannen, we wachten af.'

De coach van de Aaltense hoofdklasser schrok van de blessure van de assistent-scheidsrechter. 'De gewoonte bij grensrechters is dat ze de bal ontwijken, daarbij ging het alleen niet goed', beschrijft Van Toor het pijnlijke moment. 'Het was voor de andere dug-out, toch zo’n dertig meter van mij af. Hij schreeuwde meteen, toen wist ik wel dat het fout zat.'

Geen licht

Pieterse werd per ambulance naar het ziekenhuis in Winterswijk gebracht. AZSV wilde eerst nog doorspelen, maar dat bleek onmogelijk door de duisternis. 'Die gooide roet in het eten en wij hebben natuurlijk geen lichtinstallatie', zegt Van Toor, die de scheidsrechter - ondanks het klaarstaan van een vervangende grensrechter – het duel definitief zag staken. 'Als je tien minuten speelt dan wil je toch graag zo’n wedstrijd afmaken.'

De grensrechter gaat waarschijnlijk deze week onder het mes. AZSV laat weten de grensrechter nog een aardigheid te sturen. 'Hij heeft ook wel humor, want hij stuurde nog foto’s vanuit het ziekenhuis', aldus de trainer van de hoofdklasser. 'We hebben contact gehouden. Die man waardeert dat ook heel erg.'